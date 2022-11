Rocío Camacho, teleoperadora, señaló en laSexta Xplica que en su sector, las trabajadoras, no llegan "a 39 horas semanales". "El empresario siempre se quiere beneficiar con jornadas parciales, y eso es así, y mi sector es feminizado; siempre que la mujer trabaja se le perjudica", lamentó.

En este sentido, Camacho destacó que en su sector, "la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal". "Yo llevo diez años trabajando en el sector y no me ha subido nada el salario. Nosotras, en plena pandemia, nos mandaron a casa y las herramientas las poníamos nosotras, como el teléfono o el ordenador, y no nos han pagado nada. Mientras, estas empresas se llevan muchos beneficios y nos pagan nada. El empresario y la patronal tienen que espabilar", manifestó.

Así, la mujer expresó que están "agotadas de que suba la vida, pero no el salario". "Yo tengo una hija e ingreso 1.000 euros al mes, por lo que el día 20 ya no tengo dinero y tengo que alimentar a mi hija, tengo que pagar una guardería, transporte, etc, y no llego a final de mes, mientras estos empresarios se están llenando su bolsillo de dinero", denunció, a lo que añadió que es "lamentable", y que ante esta situación, les toca "parar y hacer huelga".