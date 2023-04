Sara Fernández ha visto cómo la cuota de su hipoteca variable se ha incrementado en 200 euros. "He visto que no estoy sola, hay muchas personas así", expuso la afectada en laSexta Xplica, donde lamentó: "los jueces no nos hacen ni caso".

"El Gobierno tampoco, el Código de Buenas Prácticas no se lo conceden prácticamente a nadie...", añadió Fernández, quien señaló que su situación es la de "la pescadilla que se muerde la cola: mucha ley, pero no te ayudan en nada".

"¿Qué creéis que hay que hacer en casos como los de Sara?", ha planteado el presentador del programa, José Yélamo, a las políticas presentes en el programa.