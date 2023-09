Arantxa Avelino, limpiadora en Correos en Pamplona, contó en laSexta Xplica su complicada situación. Cobra poco más de 1.000 euros y trabaja "para una empresa externalizada, una subcontrata de Correos de limpieza". "Ya de por sí nuestro trabajo es precario y con salarios de subsistencia. Hay trabajadoras que trabajan dos días a la semana tres cuartos de hora. Tienen que buscarse la vida, trasladarse de un puesto a otro, pero es que ahora directamente no nos pagan", contó.

Así, relató que desde el pasado mes de diciembre empezaron a pagar tarde a las trabajadoras: "El mes de diciembre lo cobramos en febrero, pero en mayo dijo que no nos va a pagar. Menos en Navarra y La Rioja, que nos han pagado hasta julio, el resto lleva tres meses sin cobrar. La empresa dice que Correos no paga, mientras que Correos dice que paga", señaló.

En estos momentos, a la mujer, que tiene un hijo estudiando en la universidad, le deben la nómina de agosto y extra de junio. "Salgo adelante como puedo, con la ayuda de mis familiares. Al final tienes que tirar de la familia, pero hay muchas trabajadores que no pueden hacerlo y no pueden pagar la hipoteca y les van a echar de sus pisos", lamentó, tras lo que declaró: "Lo que no entendemos nosotras es cómo Correos está permitiendo esto, una empresa pública".