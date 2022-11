Eshter Ruiz, directora consultora de 'Empatía', ha denunciado en el plató de laSexta Xplica las "bochornosas y vergonzosas" expresiones que se están utilizando en las instituciones públicas, tales como: "sinvergüenzas, mezquinos, delincuentes, fachas, comunistas con pinta de pijos, mediocres, pederastas, maltratador...", según ha recopilado.

"Hemos hablado mucho estos días de la inmunidad parlamentaria, que no les exime de ser educados en los parlamentos. La educación está absolutamente perdida", ha lamentado Ruiz, quien consdiera que "el argumento debe ser con la palabra, y si no son capaces de hacerlo, no son dignos de ejercer un cargo público".

"En el código de conducta para diputados del Congreso y Senado, se les exige que tengan una actitud ejemplar y responsable, pero se refiere sólo a que no se beneficien en el ejercicio de su cargo con regalos y demás", ha recordado la experta, quien además considera que quizás "es el momento de que exista algo vinculante a que se comporten de manera que no ridiculicen a ciudadanos que han puesto su voto en la urna, y que son a los que representan".