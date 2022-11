Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas de la UCM, ha respondido a Gonzalo Bernardos tras escucharle hablar sobre los alquileres en España. "Debe ser que ha viajado poco por Europa, porque allí al gente puede vivir perfectamente de alquiler a unos precios muchos más razonables que aquí, por lo que el gen español es particular", ha defendido Inurrieta, tras lo que ha señalado que "en Europa, la mayor parte de alquiler no son propietarios particulares, sino organizaciones o ayuntamientos, como en Viena".

En este sentido, el doctor en Ciencias Económicas de la UCM ha criticado que "en España no se ha hecho vivienda pública". "En España se ha favorecido la compra de vivienda, no ha habido ningún incentivo. Ha habido política inmobiliaria, no de vivienda", ha subrayado, unas palabras a las que ha respondido así Bernardos: "Hay que tenerlos... para decir que los políticos no han podido hacer vivienda pública, cuando son los mayores propietarios de suelo en España".