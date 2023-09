La sindicalista Afra Blanco ha dejado un mensaje claro para aquellas personas que defienden de manera generalizada la rebaja de impuestos. En laSexta Xplica, Blanco ha sido muy contundente: "Yo no podría caminar por la calle tranquila sabiendo que hay conciudadanos que no se pueden pagar una intervención de cadera porque vale 7.400 euros, que no se pueden pagar una bronquitis o una angina de pecho en un hospital público porque el precio es de 2.900 euros".

Así, dice que los impuestos van precisamente para esa sanidad pública. Aunque sí que cree que la distribución de esa carga fiscal "debería de ser más justa y debería ser sobre todo más importante para las grandes empresas" que no están contribuyendo de manera igual.

"Os pido por favor que dejéis el relato generalizado de la bajada de impuestos, porque abandonáis a la gente a su suerte", ha manifestado.