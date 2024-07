Este martes Pedro Sánchez tendrá que declarar como testigo en la investigación que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado a su mujer Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias. Y las decisiones que está tomando el juez a lo largo del proceso están provocando múltiples reacciones.

Algunas de ellas se han producido en laSexta Xplica, donde Santiago Martínez-Vares no ve proporcionada los ataques de todo el Gobierno a esta investigación: "Cuando la izquierda critica al juez e incluso escuchamos al ministro de justicia hablar de una persecución, a mí me parece gravísimo. Que todo el consejo de Gobierno se dedique a defender a la mujer del presidente me parece insólito, lo debería hacer el abogado de ella".

"Ahí debería quedar esto. Si tan claro lo tienen, ¿por qué no le ponen una demanda al juez y dicen que está prevaricando?", añade.

Antonio Maestre, en cambio, ha cargado contra las decisiones del juez Peinado: "A mí me parece grave que pase. Un juez no puede actuar como si fuera el llanero solitario".