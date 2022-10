El economista Gonzalo Bernardos ha vuelto a ser protagonista de laSexta Xplica tras mantener un intenso debate con Yolanda, quien tiene una hipoteca a tipo variable que ha subido de golpe 330 euros, y pide explicaciones sobre este incremento para resolver sus dudas. A esta mujer ha respondido Bernardos: "Cuando tienes una operación financiera, y eso es una cosa que mucha gente no hace, es muy bueno asesorarse".

"Durante todo el año pasado, podías haber conseguido una hipoteca entre el 1% y el 1,5% a tipo de interés fijo. Nos encontramos con que el 70,4% de la población española, a pesar de que las hipotecas a tipo fijo estaban en el nivel más bajo de la historia, no se ha pasado. Por falta de previsión y porque el banco ha dado en muchas ocasiones información errónea", ha explicado el profesor de economía.

Y al planteamiento del Xplicador ha respondido directamente Yolanda: "Yo tengo una revisión semestral, y hace seis meses fui al banco y me dijo: 'Ahora es el momento de pasar al tipo fijo'. Cuando le pregunté por cuánto me saldría, me dijo que por más de 700 euros. Así que estamos en las mismas". Y se ha dirigido a Bernardos para reprochar sus argumentos: "Con todo mi respeto a todos los economistas, cuando usted va, yo ya he venido".

"Yo tuve la oportunidad de comprar mi piso, una única oportunidad, con condiciones concretas, y como yo soy muy valiente lo hice. Estuve seis meses pagando 997 euros. Con dos trabajos, un niño pequeño, siendo madre soltera mientras mis hermanas me traían la comida. Yo me puedo asesorar mucho, pero conozco mis propias limitaciones. Y no puede ser que yo aun teniendo trabajo no pueda vivir dignamente", ha concluido Yolanda.