Loreto Ochando, quien reconoció en laSexta Noche que es antitaurina, expresó que no cree que "sea arte un espectáculo en el que un ser vivo sufre". "Si la alternativa es que esa raza se extinga, en el Bioparc y los admiraremos, pero la sociedad hemos evolucionado. Lo que hace 50 años no era delito, ahora lo es. Pues con esto lo mismo", defendió.

Parala periodista, "es objetivo que existe un maltrato animal, al menos en los 'bous al carrer'". "Ponerle fuego a un animal a centímetros de los ojos... yo no sé cómo le puede llamar nadie arte a eso. Ese animal sufre", lamentó.

Así, Ochando dio otros ejemplos de sufrimiento animal: "¿Quién puede llamar arte a cortarle las orejas a unos becerros vivos? ¿Y quién puede disfrutar viendo cómo mutilan a un animal vivo? Antes tirábamos cabras de un campanario, pero ya no lo hemos hecho porque nos hemos dado cuenta de que es una salvajada. ¿Quién puede disfrutar con el Toro de la Vega, viendo cómo lancean a un animal que está asustado, que corre desesperado para que no lo persigan y lo maten? No puedo entenderlo".

Además, la periodista destacó que "la gente va borracha a ese tipo de espectáculos, por lo que luego les cornean". "Eso tiene que ser la Generalitat Valenciana la que legisle y acabe con eso", defendió.