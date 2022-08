Cristina Almeida afirmó en laSexta Noche que "de momento, Ayuso no aspira por ahora a la presidencia del PP, ya que su camino todavía está en Madrid". Sin embargo, advirtió a Feijóo de que "si tropieza mucho y no gana las elecciones, Ayuso le marcará el paso y lo que sea, y será presidenta del PP si puede".

Así, la abogada expresó que "Ayuso ha nacido para estar en contra de Sánchez". "Yo no me explico el tirón que tiene Ayuso, pero la gente la vota y la gente verá algo en ella. Yo en mi experiencia política no me había encontrado un caso así en mucho tiempo", manifestó, al tiempo que apuntó que "ahora mismo no es una figura incómoda para Feijóo".

En lo referente a su postura sobre el ahorro energético en Madrid, Almeida criticó que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera que "Madrid no se apaga", ya que, según defendió, "no pasa nada porque la apaguemos y descansemos un poco". "Es decir no por no", apostilló, tras lo que insistió en su advertencia a Feijóo: "Si cae, que tenga cuidado porque Ayuso le marcará el paso, sin ninguna duda".