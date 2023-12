La nutricionista Verónica Chazín señala que lo principal es centrase en las fiesta. "Si en esa comida al final se come diferente porque tenemos una cena de Nochevieja, vamos a disfrutar de ese roscón", señala en directo.

Chazín asegura que en los días de después no se puede aplicar esto. "No puede continuar a las sobras del día 2, 3 y 4. Como quedo a tomar algo con alguien ya me tomo luego un vermut o una copia", expresa la experta. Así, recomienda no dejar los hábitos del deporte durante las fechas.