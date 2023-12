La enfermera Lorena González relató en laSexta Xplica que su sueldo es de unos 1.100 euros mensuales. "Yo te recomiendo que intentes hacer algún complemento con la sanidad privada", le aconsejó el profesor de Economía Gonzalo Bernardos.

Sin embargo, la periodista y conductora del espacio, Verónica Sanz, no puedo evitar intervenir, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas: "¿Tú crees que a esta mujer le quedan horas? Lorena ya no tiene más horas en el día". Bernardos insistió: "Si quiere ganar más dinero, es una recomendación, la puedes seguir o no".

"Yo conozco a alguna enfermera que solamente por pinchar e ir a domicilios, se puede sacar en un día o fin de semana hasta 200 euros, porque si hay un empleo que es muy buscado en este país son las enfermeras", recalcó Bernardos, a lo que González respondió: "Precisamente, como somos buscadas, yo creo que deberían tratarnos mejor y remunerarnos por la responsabilidad que tenemos".