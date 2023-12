La entrenadora Lucía Aguado desmiente en laSexta Xplica algunos de los mitos más extendidos sobre alimentación y deporte que circulan por las redes sociales y que nos llevan a estar "hechos un lío".

Son muchos los mitos sobre alimentación y ejercicio físico que circulan en las redes sociales. Para combatir estos bulos, laSexta Xplica ha contado con el análisis de la atleta Lucía Aguado, que ha querido ayudar a todos aquellos que están "hechos un lío" con todos los vídeos que se ven en redes sociales.

En uno de estos vídeos aparece un hombre que advierte de lo malo que es comer carbohidratos para cenar cuando luego no vas a producir energía, y asegura que "vas a engordar durante la noche". La experta explica que "no engordas por comer más carbohidratos, ni más proteína, ni más grasa". "Lo que realmente te va a hacer ganar o perder peso es el déficit o el superávit calórico", asegura la experta, incidiendo en que no importan las horas a las que se tomen sino el cómputo calórico.

También habla del mito que circula sobre que la fruta engorda. "Hay estudios recientes que demuestran que quienes toman fruta entera pueden perder grasa, porque al tener tantos nutrientes y fibra es más saciante y hace que comas menos calorías en el día. Incluirlas en la dieta es muy positivo para perder peso", detalla Aguado.

Además, desmiente el bulo de que entrenar en ayunas hace perder más grasa. "No es una estrategia para perder grasas", asegura la experta.