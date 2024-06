Durante el programa de laSexta Xplica se han visto anuncios de vivienda muy pequeñas a precios desorbitados, como el de un ático de 27 m² por 200.000 euros en Madrid que ha provocado la reacción de José María Camarero.

"Por lo menos que podamos vivir en un piso donde no tengamos medio agachados. Eso no es ser un sibarita. Ese piso seguramente esté destinado para uso turístico. No hay que ser muy sibarita para no querer chocarte con el techo", ha señalado el periodista.

Una afirmación que ha tenido respuesta de Julio, el asesor inmobiliario que ha anunciado este piso: "Hay que tener en cuenta es que si quieres vivir en Chamberí, los precios están desorbitados. Por lo tanto, 200.000 euros en Chamberí es muy barato"

"Posiblemente ese piso lo valga para invertir y luego alquilar como piso turístico", ha replicado Camarero.