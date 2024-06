Durante una reflexión sobre las jornadas laborales en la hostelería, uno de los puntos a tratar son las horas nocturnas que camareros y cocineros realizan sin llegar a percibir un plus de nocturnidad, un extra que José María Camarero ha indicado que "evidentemente" no se paga.

"El debate fundamental es si se paga a la gente que trabaja horas nocturnas. El estatuto de los trabajadores ya lo dice, no hay que hacer una ley nueva, hay que aplicarla. El Estatuto de los Trabajadores, artículo 34, dice que quienes trabajen desde las diez de la noche a las seis de la mañana tienen que cobrar un complemento de nocturnidad mayor al del resto de la jornada. ¿Esto se cumple? Evidentemente esto no se cumple, o no siempre, porque si no este debate no estaría encima de la mesa", ha aseverado.