Camarero habla de la cruda realidad de los españoles: "Se gana muy poco dinero y la mayor parte no llega a fin de mes"

El periodista experto en economía ha señalado que "hay que ser sinceros" respecto a los gastos reales que tienen los españoles, a quienes no les importa el porcentaje del IPC porque no pueden llegar a fin de mes.

José María Camarero ha argumentado en el debate de laSexta Xplica que los españoles ganan poco dinero en líneas generales, por lo que hablarles del buen momento de la economía en España "les da igual" ya que no pueden llegar a fin de mes.

"En general, se gana poco en España. Ganar poco es que hay una buena parte de la población que gana 1.300 euros al mes porque trabaja en servicios o turismo que son sectores muy poco remunerados. Entonces, la mayor parte de la gente no llega a fin de mes. Y aunque este mes el IPC esté en el 2,8%, tú ve a alguien y dile cuando vaya a hacer la cesta de la compra que el IPC ha subido solo un 2,8%. A la gente eso le da igual porque no llega a fin de mes, no pueden afrontar imprevistos", ha aseverado.

Además, el periodista experto en economía ha señalado que el bajo sueldo que perciben la mayoría de españoles no les permite ni irse de vacaciones: "Hay una buena parte de la gente no se puede ir ni siquiera de vacaciones siete días al año. Seamos un poco más realistas con lo que gana la gente y con lo que le cuesta la vida a la gente".