Rajoy: "No intentaré formar gobierno si no gano las elecciones, a lo mejor otros sí"

RESPUESTA A SONÍN CRESPO, COMERCIAL

Mariano Rajoy ha asegurado que, si no gana las elecciones, no va a intentar formar gobierno. Así ha respondido a la pregunta de Sonín Crespo, comercial, de 45 años y de Cataluña, sobre si pactará con Ciudadanos. En este punto, ha destacado que no le parece "lo más democrático gobernar contra quien gana las elecciones".