Rafael Vicente a González Pons: "¿Por qué no ha venido Rajoy, no se atreve con los ciudadanos normales?"

'LA CALLE PREGUNTA' A ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

Rafael Vicente, parado de 56 años, se pregunta por qué el presidente Rajoy no ha acudido a 'La Calle pregunta': "¿no se atreve a contestar a los ciudadanos normales?. El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, insiste en que el PP es un partido amplio y plural y recuerda que el presidente Rajoy no es candidato en las elecciones del 24 de mayo. "No son unas elecciones presidenciales, y él no se presenta ahora mismo". Pons apunta que él es el autor del programa electoral del PP, y "hemos considerado que esa era la persona adecuada para contestar a la calle".