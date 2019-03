Pedro Sánchez: "Rajoy no merece seguir siendo presidente del Gobierno"

EL LÍDER DEL PSOE, SOBRE RAJOY Y EL 'CASO BÁRCENAS'

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a La Moncloa, no entiende cómo el presidente Rajoy no dimitió tras conocerse su mensaje de apoyo a Luis Bárcenas. "Rajoy, una persona manchada por la corrupción, no se merece seguir como presidente del Gobierno".