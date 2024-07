La periodista Pilar Velasco criticó en laSexta Xplica que Junts "ha dicho que no quiere recibir a menores" migrantes en Cataluña. "Por eso no se puede traspasar ni media competencia, porque al final decide un partido de derechas, como Junts, que no recibe menores", señaló la periodista, tras lo que Borja Aitor defendió que Junts "no es un partido de derechas".

"Si tuvierais un mínimo interés en conocer qué es Junts, es un partido que tiene a personas de socialdemocracia, centro liberal y de la izquierda. Tiene esos tres movimientos. A partir de ahí, lo único que está diciendo es que quiere tener las competencias para gestionar la inmigración desde la solidaridad", manifestó el politólogo, quien subrayó que "solidaridad sí, pero desde la bilateralidad". "Junts no ha dicho que no quiere a menores migrantes en Cataluña, sino que lo que ha dicho es que primero quiere las competencias para luego poder decidir", insistió.