"A Milei habría que explicarle algunas cosas respecto a nuestro país. No nos arruinó el socialismo, nos arruinó el franquismo, una dictadura de 38 años", recuerda Benjamín Prado en laSexta Xplica.

La polémica tras el encuentro de Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso en Madrid no cesa. Al respecto, Benjamín Prado apunta que el presidente argentino "ha arruinado la idea que puede tener Isabel Díaz Ayuso de invitar a cualquier cosa y montar cualquier evento con tal de que no se hable de las cosas que no quiere. Por ejemplo, de su hermano y de las residencias".

"Preguntaría si ese es el modelo que Isabel Díaz Ayuso querría para España con Javier Milei y políticos entre siniestros y patéticos", añade el escritor.

Además, Benjamín Prado denuncia que políticos como Milei, "por el lado de lo ético dicen que no hay que pagar impuestos, que abominan la justicia social y por el lado estético aseguran que han presenciado dos veces la resurrección de Jesucristo".

En este sentido, el escritor se muestra muy crítico: "A Milei habría que explicarle algunas cosas respecto a nuestro país. No nos arruinó el socialismo, nos arruinó el franquismo, una dictadura de 38 años".

"Sobre la lectura en clave interna sobre si es una puñalada trapera de Isabel Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijóo, al líder del PP le he oído decir que 'ni Milei, ni Sánchez', pero me quedaría tranquilo y empezaría a pensar que otro Partido Popular es posible si hubiera dicho 'ni Milei, ni Vox', eso me hubiera gustado más", zanja Benjamín Prado.