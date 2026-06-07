Baltasar Garzón: "Me llama la atención que una causa judicial esté en la mesa de laSexta Xplica, porque teóricamente el artículo 301 no lo permite"

El juez se ha preguntado "¿cómo llega y se permite que una causa judicial sea, siendo secreta hasta el momento de la fase de juicio oral, esté en el debate público con toda la provisionalidad que un sumario o que unas diligencias tienen?".

El debate sobre la investigación del denominado caso Leire Díez ha protagonizado algunos de los debates en laSexta Xplica. Durante el programa, el juez Baltasar Garzón ha cuestionado que una causa judicial todavía en fase de instrucción se analice públicamente y ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supone convertir las diligencias en un juicio paralelo.

"No sé si está pasando en esta causa, porque no la he leído en profundidad, como sin duda lo han hecho aquí, y a mí ya me llama la atención que una causa judicial esté en la mesa de laSexta Xplica", ha afirmado.

A continuación, ha hecho referencia al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha planteado un debate sobre la difusión del contenido de los procedimientos judiciales antes de la apertura del juicio oral.

"¿Cómo llega y se permite que una causa judicial sea, siendo secreta hasta el momento de la fase de juicio oral, esté en el debate público con toda la provisionalidad que un sumario o que unas diligencias tienen y con todos los principios y derechos que están en juego?", se ha preguntado.

En su intervención también ha alertado de que, en ocasiones, el debate mediático puede provocar que los investigados sean juzgados antes de que exista una resolución judicial. "Se está analizando, llegando a conclusiones definitivas, estableciendo prácticamente una inversión de los derechos y convirtiendo a los investigados ya en definitivamente sentenciales", ha señalado.

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