Antonio Pérez Lobato ha pedido a Arkano que hiciese unas improvisaciones en laSexta Noche sobre temas que están de actualidad con el objetivo de "concienciar" a la gente. En primer lugar, el periodista ha propuesto como tema el cambio climático, tras lo que el rapero ha comenzado con sus rimas:

"A veces están en lo teórico, a veces en lo práctico, pero estamos empezando a notar los primeros efectos del cambio climático; porque somos la primera generación que está empezando a notarlo, y la última generación que puede hacer algo para cambiarlo. Piénsalo, a ver si esto te pesa, no solo las personas, sino las grandes empresas. Por eso los incendios aparecen de todos los colores. No quiero que la carga venga solo por los consumidores. ¿Qué pueden hacer las grandes corporaciones? ¿Qué pueden hacer por el cambio climático y sus acciones? Por eso, cuando me dan un micrófono domino el juego, y parezco el mejor rapero porque solo escupo fuego".

Además, Arkano también se ha atrevido con una improvisación sobre las eléctricas:

"¿Quieres que te lo haga a modo de improvisación? Dices que nos quitemos la corbata, que nos apretemos el cinturón, que bajemos la temperatura que tenemos en el barrio, pero yo quiero bajar de las eléctricas los beneficios millonarios ¿Qué está pasando? Me lo dicen de domingo a lunes, y yo no estoy viendo la luz al final del túnel. Por eso Arkano lo está haciendo y siempre controla. Yo sigo siendo el líder y no te suelto una 'cibertrola".

Los últimos temas sobre los que el freestyler ha hecho una improvisación han sido la violencia machista, el machismo y el feminismo, con unas rimas que no dejan indiferente:

"No es cuestión de tratarlas como doncellas, y yo no tendría que hablar de esto, las protagonistas tendrían que ser ellas. Yo simplemente estoy rimando como si fuera un artista. Voy a dar un paso al lado como aliado de la lucha feminista, y que ellas te digan lo que tienen que hacer, que yo simplemente traigo mi renacer. Es una cuestión de explicar otra opción y que los jóvenes entiendan lo que es concienciación. Yo también fue un pu** machista, pero entonces conseguí tacharme de la lista. Por eso estoy fluyéndote y diciendo que aquí Arkano se despide de laSexta Noche reconstruyéndome".