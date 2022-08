Hace unas semanas, El Gran Wyoming visitaba el plató de laSexta Noche para presentar su nuevo programa, 'Usted está aquí', que se puede ver en ATRESplayer PREMIUM y donde comparte reflexiones con David Trueba. Junto a José Yélamo, el presentador repasó algunos de los temas más candentes de la actualidad, entre ellos la visita del rey emérito a Sanxenxo y el momento en que, entre risas, contestaba a una reportera de laSexta sobre si tendría que dar explicaciones por sus escándalos.

"Este niño que ya está crecidito se crio en El Pardo, a la sombra de", explicaba Wyoming, que en esta entrevista de julio también recordaba la carta que escribió su padre a Juan Carlos I en la que "no le acusa de traición, pero prácticamente, y dice no entender qué está haciendo, cómo está aceptando una corona que no le pertenece" y que le sirven para explicar sus últimos escándalos: "De aquellos barros vienen estos lodos", sentencia en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.