Está comenzando el buen tiempo en España y, con él, empieza también la llegada de turistas a muchos puntos del país, saturando zonas y generando problemas para la gente local. Por ello, ha sido tema de debate en laSexta Xplica.

Eulalia Corralero, fundadora del movimiento Kelly y camarera de piso, ha denunciado la situación de los trabajadores del sector turístico: "La turuismofobia no es nueva, nosotros llevamos denunciando que trabajamos en unas condiciones de miseria. Cobramos el sueldo mínimo, tenemos jornadas laborales maratonianas, cotizamos a la baja y nos jubilamos con pensiones penosas. Esto no es nuevo. El turismo no sé a quién beneficia, pero no es a los trabajadores de base para nada".

"Yo vengo de Lloret de Mar, la segunda ciudad más visitada de Cataluña y tiene la renta per cápita más baja. Algo se está haciendo mal y desde luego no es culpa de las limpiadoras de los hoteles", ha añadido en un discurso aplaudido en el plató de laSexta Xplica.