Abraham Galera, propietario del restaurante 'Danus', aseguró en laSexta Xplica que en su empresa "todos los trabajadores hacen ocho horas". "No hay ningún camarero que haga una hora de más o que se vaya a su casa con la sensación de que está siendo explotado", defendió, tras lo que Antonio Maestre dijo que su jefe "también decía cuando venía el inspector de trabajo que tenía todo en orden".

"Tú aguantaste ser explotado porque quisiste", le respondió entonces el hostelero, tras lo que el periodista expresó que "la mayor falacia que existe es que la gente que no tiene recursos tiene libertad para elegir". "Mentís. Quien tiene necesidad y tiene hambre, no tiene libertad para elegir", afirmó de forma tajante Antonio Maestre.

Por su parte, Galera dijo que él no apunta "a nadie con una pistola para que vaya a trabajar" a su restaurante. "Yo no entiendo que haya empresarios que lo hagan mal y que los trabajadores que lo saben no denuncien y aguanten. Yo siempre animo a que huyan de esos sitios", expresó el empresario, a lo que Maestre le respondió: "¡Qué fácil!".