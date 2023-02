Antonio Maestre habló en laSexta Xplica de la ley del 'solo sí es sí', y criticó que "el PP muestra una preocupación por las víctimas de violencia machista" ahora, "pero cuando les toca ejercer y tomar medidas, se olvidan de ellas".

De esta forma, lanzó una pregunta directa a Elisa Vigil (PP): "Si de verdad crees que hay que proteger a las víctimas de violencia machista, ¿Qué te parece que el PP y Vox en Castilla y León hayan eliminado una ayuda de 500 euros a las empresas que contraten a víctimas de violencia machista? ", algo de lo que la diputada no tenía "información al respecto".

Por otro lado, el periodista también criticó que el Ministerio de Igualdad "no haya hecho pedagogía" tras la reducción de penas a agresores sexuales con la ley del 'solo sí es sí'. "No se protege mejor a las mujeres con una pena de seis años de cárcel, ni con una pena de cuatro años de cárcel, pero no creo que haya un solo ciudadano que crea que un agresor sexual esté mejor solo cuatro años en la cárcel en vez de seis", expresó.

Para el escritor, "ese es el mayor error que ha cometido el Ministerio de Igualdad en esta crisis". "Lo primero, es no hacer pedagogía y asumir que como no era una ley que buscaba poner el foco en las penas y el puritivismo, sino en la protección integral de las víctimas y en asegurar que tuvieran un tratamiento adecuado a la hora de denunciar y ser tratadas. Eso es lo que tendría que haber hecho desde un primer momento", defendió.

En este sentido, Antonio Maestre recordó que "Irene Montero dijo el 2 de noviembre de 2022 que no había habido revisión de penas ni las iba a haber y quien dijera eso estaba haciendo propaganda machista". "Una vez se han producido rebajas de pena, aunque sean 400 sobre 15.000, son 400 más de las que dijo que nunca se iban a producir. Solo ese hecho merecería un poco menos de soberbia a la hora de ejercer la crítica hacia quienes han considerado que se crea una alarma social al reducir las penas", manifestó.