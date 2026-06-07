Ángel Camino, amigo de León XIV, revela cómo ha vivido su primer baño de masas en España: "Está muy feliz"

El vicario ha desvelado el mensaje que recibió del pontífice tras la jornada. "El Santo Padre me ha escrito. Y las palabras textuales que me ha puesto han sido: 'Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos los que han trabajado en las preparaciones. Todo muy bien".

Ángel Camino, vicario y amigo personal del papa León XIV, ha asegurado en laSexta Xplica que el pontífice está "muy feliz" tras su llegada a España y la gran acogida por parte de ciudanos y sobre todo, de los jóvenes.

La primera visita del pontífice a España ha estado marcada por un multitudinario recibimiento en Madrid. Miles de fieles le acompañaron este sábado en su recorrido por la capital y en los distintos actos de su agenda, un respaldo que, según quienes mejor le conocen, ha superado todas sus expectativas.

Así lo ha explicado Camino, quien ha desvelado el mensaje que recibió del pontífice tras la jornada. "El Santo Padre me ha escrito. Y las palabras textuales que me ha puesto han sido: 'Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos los que han trabajado en las preparaciones, etcétera. Todo muy bien'", ha contado.

Camino asegura que León XIV se encuentra "muy feliz" después del recibimiento recibido en España. "Yo, que le conozco bien, se está sobreponiendo, porque Madrid se ha volcado, los jóvenes se han volcado. Entonces, le ha superado. Él no es de masas. Se tiene que ir haciendo", ha afirmado.

Tras madrugar, viajar desde Roma y participar en varios actos oficiales, el papa ha recorrido Madrid en papamóvil y ha mantenido encuentros con miles de fieles. Para Camino, esa resistencia tiene una explicación clara.

"Para mí hay dos factores. Uno, es un auténtico atleta. Todas las semanas, el lunes por la tarde y martes por la mañana, partido de tenis, pero permanentemente", ha señalado. A esa preparación física, añade otra clave: "Hay que añadir su vida interior, la espiritualidad que tiene el Papa, es impresionante. Y, por tanto, él se alimenta de esa vida interior y de la fuerza física que tiene".

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