Ana Garrido: "Un concejal me dijo que me lo iban a hacer pasar muy mal"

GANÓ UNA DEMANDA DE ACOSO CONTRA EL AYUNTAMIENTO

La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla Ana Garrido reconoce que le produce "vergüenza" escuchar a Aguirre decir que fue ella quien destapó la trama Gürtel. "Aguirre era plena conocedora de lo que sucedía en los municipios de la zona noroeste de Madrid", sin embargo, "hay muchos alcaldes que colaboraban con dinero a las campañas de Aguirre". Y lamenta: "Si Esperanza Aguirre hubiera tomado cartas en el asunto a mí no me habría pasado todo lo que me ha pasado".