La periodista e investigadora Ana Bernal-Triviño ha hablado en laSexta Xplica sobre el comportamiento de Luis Rubiales y la justificación que dio en rueda de prensa en la Real Federación Española de Fútbol sobre el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso.

"El manual del machista empieza con el beso, delante de todo el público, y ha terminado en la rueda de prensa con esa declaración", destaca la experta, que sostiene que el presidente de la RFEF "nos ha hecho luz de gas a todo el mundo que había visto esas imágenes y nos negaba la realidad, que es muy clara".

También sostiene que Rubiales "recurre también a la actitud y las palabras de Jennifer Hermoso para dejarla vendida y decir que prácticamente es una loca y se lo está inventando todo".

En ese contexto, también se aprovecha del lenguaje e insiste en llamar "pico" a un beso forzado. Recurre además a la clave de la ley, al insistir en el tema del consentimiento y hace una instrumentalización de la mujer, ofreciendo incluso un ascenso a una mujer para erigirse como feminista frente a lo que él dice que es el falso feminismo.

"Esta táctica que se ha visto de él es un manual completamente de comportamiento machista", concluye Bernal-Triviño, pues demuestra que es una person que no negocia, que no acepta un 'no', que no tolera la frustración y que busca cómplices para no perder el poder y control.