Alfonso Pérez Medina responde a Ábalos sobre sus whatsapps con Sánchez: "Cuando ve el lío que se monta, cambia la versión"

José Luis Ábalos ha asegurado en laSexta Xplica que él no ha dicho en ningún momento que él fue quien filtró sus mensajes con Pedro Sánchez, sino que lo que pasó fue que "cuando los redactores de 'El Mundo'" le informaron de la existencia de estos whatsapps, él no se opuso a la publicación. "Estamos hablando de whatsapps del año 2023, y no me opongo porque no los veo negativos, más allá de divulgar una conversación privada", ha expresado el exministro.

Sin embargo, Alfonso Pérez Medina ha respondido a Ábalos destacando que en la primera conversación que tuvo con él, "a las 13:00 horas", él le dijo que "había autorizado a una persona de su confianza". "Me dijo que no era Koldo García, pero que había autorizado a esas personas a distribuir los mensajes", ha señalado el periodista de laSexta, a lo que ha añadido que el exministro "después, por la tarde, cambia su versión".

"Una vez que ve todo el lío que se monta, él cambia la versión, publica un tuit, y dice que lo que autorizó fue la publicación cuando los compañeros del diario 'El Mundo' le preguntan por si esos mensajes son buenos o no lo son. Él dice una cosa por la mañana y por la tarde cambia la versión", ha subrayado Pérez Medina.