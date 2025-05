Ábalos, sobre sus whatsapps con Sánchez: "No me opuse a su publicación porque no los veo negativos"

El exministro ha asegurado que él no filtró esos mensajes, sino que simplemente no se opuso a su publicación porque "no los veía negativos, más allá de divulgar una conversación privada".

José Luis Ábalos ha asegurado en laSexta Xplica que él no afirmó que filtrase sus mensajes con Pedro Sánchez, sino que dijo que "cuando los redactores de 'El Mundo'" le informaron de la existencia de estos whatsapps, él no se opuso a la publicación. "Estamos hablando de whatsapps del año 23, y no me opongo porque no los veo negativos, más allá de divulgar una conversación privada", ha expresado el exministro.

"Con ellos, se desmontaba el bulo de que el presidente tenía conocimiento de una información que ocultaba y que yo figuré en la candidatura del 2023 para protegerle; y desde esa perspectiva no me parecía negativo, pero el hecho de publicarlo o no no dependía de mí, porque el material ya lo tenía la redacción de 'El Mundo'. Yo lo que digo es que los reconozco como reales", ha manifestado Ábalos.