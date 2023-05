Laura García, empresaria de 36 años, destacó en laSexta Xplica que había escuchado en el plató hasta "en dos ocasiones la palabra egoísmo por no tener hijos". "Yo no me considero una persona egoísta. Tengo cuatro perros. Me dedico a rescatar a los perros de la calle que otros desalmados van dejando por ahí tirados, además de trabajar muchas horas", señaló.

Así, la empresaria defendió que "estamos en un país con un gran número de personas que quieren tener hijos, por lo que hay que centrarnos en ayudar con políticas sociales a esas personas, y al resto, que decidimos libremente no tenerlos, que no se nos tache de egoístas", reclamó, al tiempo que pidió "por favor que se apele a la libertad", un discurso que provocó los aplausos en el plató de laSexta Xplica.