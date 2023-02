José Antonio es agricultor de frutas y hortalizas en Almería y en laSexta Xplica ha denunciado la situación que atraviesa la cadena de producción de alimentos hoy en día. "Se se incumple sistemáticamente la ley de la cadena alimentaria. Muchas de las cosas que vemos en los supermercados son productos que están hartos de estar en las cámaras y nos los ofrecen como productos de primera categoría, cuando son segunda categoría".

En el programa ha denunciado además que a él le pagan 0,80 céntimos el kilo de berenjenas, mientras que a él le cuesta producirlos 0,60 céntimos. En este contexto, critica que los precios de los productos no bajen en los supermercados cuando no están pagando IVA: "No puede ser que yo vaya al supermercado y sigan estando al mismo precio y, además, no sean buenos productos".