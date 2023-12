La sindicalista Afra Blanco ha defendido en laSexta Xplica que "solamente existe progreso cuando hay libertad y solo hay libertad cuando hay igualdad" y ha denunciado que "todavía en España, por cada euro que cobra un hombre, una mujer cobra 91,1 céntimos de media".

Además, ha afirmado que "frente a los privilegios de unos pocos está el pueblo" y ha hecho un llamamiento para "no hacerse trampas" y "no omitir" lo que es importante: "La urgencia hoy es la realidad de los jóvenes y las mujeres trabajadoras mayores de 45 años".

En este sentido, la sindicalista ha apuntado que "cuatro de cada diez jóvenes trabajadores no consiguen superar el día a día y el 60% de la juventud trabajadora no logra ahorrar más de 100 euros", algo que supone "una notable diferencia con otras épocas".

"Deberíamos ver dónde estaríamos hoy en un contexto internacional tan complejo si tuviéramos todavía el Salario Mínimo Interprofesional en 735 euros, si no hubiéramos tenido los ERTE COVID, si las pensiones se revalorizaran al 0,25%, si no hubiéramos tenido las líneas ICO, si no hubiéramos tenido la 'excepción ibérica', si no hubiéramos tenido el Ingreso Mínimo Vital, el transporte público gratuito y la reforma laboral que ha devuelto derechos", ha defendido rotunda.