Juan Ramón Liébana, miembro de la patronal de la construcción de La Rioja, ha asegurado en laSexta Xplica que "hace falta construir" y "oferta de suelo y vivienda" al tiempo que se ha mostrado crítico con la ley de vivienda: "Los anuncios del Gobierno están muy bien, pero yo les voy a dar unos datos. De las 50.000 viviendas de la SAREB, 21.000 son casas que dicen que tienen que comprar los Ayuntamientos. En el caso de La Rioja, que es el que conozco, el Gobierno de La Rioja ha comprado 12 viviendas de la SAREB".

En este sentido, ha añadido que "las viviendas de la SAREB en La Rioja están en los pueblos, donde la gente no quiere ir".

Por otro lado, ha destacado que, según él, "el Banco de España dice que la ley de vivienda va a encarecer el alquiler".

Tras sus palabras, Afra Blanco le ha rebatido: "No me puede asegurar cosas que no ha dicho el Banco de España, habla de la limitación mantenida en el tiempo".

"El Banco de España dice, respecto a la limitación de precios del alquiler, que una primera consecuencia es la rebaja, pero si se mantiene en el tiempo puede llegar a tener ese efecto", ha detallado la sindicalista.

"Ojo a la política ficción, eso no deja de serlo. Estamos ante una ley integral. Habrá quien dirá que este Gobierno tiene la mala manía, que es buena, de hacer un seguimiento de la norma y siempre puede rectificarse. Todos tienen hijos, hermanos, hermanas y estamos llamados a ser corresponsables y saber si cuándo vayamos a votar se decretará en función de nuestro voto, o de quien gane, esa zona tensionada, o no", ha zanjado.