El teniente Segura denunció corruptelas y acabó sintiéndose ninguneado por la Justicia Militar, así que decidió contar su experiencia en un libro. Para evitar problemas eligió la ficción. Dio igual. Le cayeron dos meses de prisión disciplinaria. El teniente Segura empezó a denunciar lo que había visto. Y no lo hacía en las páginas de un libro.

"Lo primero que descubro es que en el mantenimiento del software que me precedió gastó 386.000 euros, redujo esa partida presupuestaria a 14.000 euros y el segundo año a 5.000. Y no pasa nada. Hemos estado pagando licencias de software que no estaban incluso instaladas", afirma el teniente Segura.

Segura presentó estas denuncias a sus superiores. Sólo recibió justificaciones. LaSextaColumna ha tenido acceso a esas conversaciones en las que una mano superior aleccionaba a Segura. "Tienes que obedecer confiando en un beneficio superior que es el que te paga todos los meses. Hay una serie de reglas del juego", le decía su superior".

Sus superiores no hicieron nada así que Segura fue un escalón más arriba. Llevó sus denuncias al juzgado militar. Por ejemplo cómo troceaban los contratos para evitar los concursos públicos. "Me hacen comprar 90 ordenadores que no sé para que serán, pero en lugar de comprarse por concurso público por 44.000 euros, se trocean en tres expedientes de 30 portátiles cada uno y se compran por 52.000 euros. Yo esto se lo muestro al juez, ¿por qué hemos pagado 8.000 euros más?"

La Justicia militar le contestó así: "Su denuncia se basa en conclusiones subjetivas que no rebasan el ámbito de las suspicacias y conjeturas”.

"Yo me voy al juzgado militar y lo denuncio con disco duro, nadie me hace caso. Es obvio que no tienen la más mínima intención de investigar el tema. La Justicia está trucada, mueven las bolas y al final a quien le tiene que tocar la bola le toca".

72 horas antes de emitirse este reportaje, Luis Segura es obligado a ingresar en una prisión disciplinaria de las Fuerzas Armadas. Aún así, laSexta Columna ha conseguido hablar con él.

El equipo del programa le pregunta que si está entre rejas por haber participado en programas como laSexta Columna. Luis Segura lo confirma: "Por supuesto. No me cabe la menor duda. Hoy estoy entre rejas por ejercer mi libertad de expresión en programas como el vuesto y estoy seguro de que esto es una persecución que lo que busca es acallarme y que no salga en ningún medio de comunicación y que no pueda contarle nada a nadie".