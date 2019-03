CORRUPCIÓN: MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mariano Rajoy tiene razón en una cosa: es muy difícil medir cuánta corrupción hay en un país. Lo que sí se puede saber es cómo la perciben sus ciudadanos. Según el CIS, la corrupción es, con un 60%, el segundo mayor problema de los españoles. Todo un récord histórico. 20 años atrás, España no sabía de la existencia de Bárcenas. Se hablaba de Roldán, el político que saqueó la Guardia Civil. Blesa no era famoso y Rato no necesitaba abogado. Hace 20 años nadie sabía qué eran las tarjetas black, pero todo el mundo seguía el caso Mario Conde. En este momento, cabe preguntarse: ¿Somos ahora más corruptos que nunca?