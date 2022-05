España fue escenario de una 'batalla' de la Guerra Fría durante la Transición: mientras Estados Unidos presionaba al país para entrar en la OTAN, la URSS hacía lo propio para que no lo hiciera. Una disputa que recuerda bien José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia con Adolfo Suárez, que relata en laSexta Columna cómo el embajador soviético le llamó en plena noche advirtiendo de que la incorporación de España a la Alianza pondría en peligro la paz mundial. "Había ahí una cierta amenaza", recuerda.

Poco después, no obstante, las amenazas llegaron desde el otro lado y EEUU presionó a nuestro país con un peligro que entonces era una realidad: la independencia de Canarias, promovida por el grupo terrorista MPAIAC. "Me llama una tarde Adolfo Suárez y vino a decirme que han conseguido la información de EEUU de que el MPAIAC es una creación suya y que si no entramos en la OTAN lo activarán y provocarán la secesión de Canarias de España", relata Otero Novas.

Washington amenazaba con el territorio canario solo un año después del choque de dos aviones en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos en el que murieron 583 personas y que aún hoy es el peor desastre de aviación de la historia. Un contexto en el que la secesión de Canarias no era ninguna broma para el Gobierno de Suárez, que envió el mensaje de que España entraría en la OTAN más adelante. Poco después, el líder del MPAIAC fue acuchillado, Argelia cerró Radio Canarias Libre y la organización llegó a su fin. Puedes escuchar el relato completo del entonces ministro de la Presidencia en el vídeo que ilustra estas líneas.