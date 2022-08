Pese a que en el siglo I a.C, toda Hispania estaba ocupada por los romanos, en Euskadi existe un mito muy extendido que dice que los vascos resistieron a la invasión de los romanos. Durante mucho tiempo, la historia de Euskadi se ha contado como si fuera la del pueblo galo de Astérix y Obélix, con el que los políticos vascos alguna vez se han comparado.

Sin embargo, la arqueóloga Mertxe Urteaga ha hecho una labor fundamental para desmontar esta creencia, ya que hace 20 años descubrió los restos de un puerto romano en Irún, donde tantas veces se había dicho que los romanos nunca estuvieron. "Ante el Ejército de Roma, no había la aldea gala de Astérix y Obélix que se resistiera. Eso está muy bien para un cómic, pero no para la realidad. Ante Roma no había posibilidades de resistir", señala Urteaga.

Para la arqueóloga, el negar a los romanos en Euskadi es "un rechazo identitario", porque se supone que su "identidad cultural estaba ligada a la resistencia a Roma, y se daba por hecho que si se había mantenido el euskera era porque no se había impuesto el latín".

Por este motivo, al principio, Mertxe y su equipo tuvieron que aguantar reproches e insultos de los vecinos. "Si atentas contra la identidad de alguien porque has encontrado los restos que modifican totalmente su percepción, pues es normal que se sientan descolocados", manifiesta Urteaga quien.

Ese mito del "inquebrantable" pueblo vasco frente a la invasión romana llega hasta el escudo de Gipuzkoa, donde aparece una cinta con el lema 'Fidelísima Bardulia Nunca Conquistada', algo que desmiente Urteaga, quien asegura que los bárdulos también fueron conquistados.

"Los mitos vascos incluyen que allí no hubo romanización, que allí no dominaron los visigodos, que allí no hubo nunca judíos, ni musulmanes, porque siempre tuvieron 'sangre pura', una sangre ibera pura, por eso eran los más españoles de los españoles. Todo esto son mitos", afirma al respecto José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia de la Universidad Complutense.

Por su parte, María Victoria López-Cordón, catedrática emérita de Historia Moderna, señala que se trata de "discursos nacidos en un contexto", aunque "no son sostenibles en la sociedad actual, en la que todos sabemos que estamos mezcladísimos, y donde la mezcla es lo mejor que nos puede ocurrir".

Desmontando los mitos en torno a la figura del Cid

En otro momento del programa, lasSexta Columna desmotó los mitos en torno a la figura del Cid exaltada por Franco y Abascal. Franco le homenajeó en 1955 como al 'héroe de la cruzada contra los infieles'; y ya en democracia, también han hecho uso político de su figura el expresidente del Gobierno José María Aznar o Santiago Abascal, líder de Vox.

Sin embargo, los historiadores aclaran en este vídeo que entre la realidad y el mito hay importantes diferencias y, más que un héroe de la reconquista, fue un mercenario que combatió junto a guerreros musulmanes en su propio ejército. "Si le hubieran preguntado si luchaba por España, no habría podido ni entender la pregunta porque España para él no era una unidad política", afirma al respecto José Álvarez Junco, Catedrático de Historia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores reportajes de laSexta Columna, como este emitido el 6 de mayo.