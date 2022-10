Ignacio García, director general de la patronal de supermercados ASEDAS, defiende que la cadena alimentaria funciona bien, y que no son ellos los que ponen el precio, sino el consumidor. "No lo ponen ni los agricultores ni los supermercados, sino el consumidor", afirma, a lo que añade: "Si no es eficiente y no tienes unos precios adecuados, el consumidor al final se va a comprar a otro sitio".

En este sentido, el representante de ASEDAS asegura que "ningún eslabón de la cadena tiene unos márgenes excesivos". "De hecho, el problema suele ser que los márgenes son muy bajos en todos los eslabones", señala.

En este sentido, Daniel López García, miembro del CSIC, indica que "las grandes superficies dicen que manejan entre un 2% y un 3% de margen empresarial, que es muy poquito, y seguramente es verdad, pero lo que pasa es que van concentrando cada vez más cuota de mercado, cada vez venden más, de manera que hay que multiplicar ese 2% por muchos millones de euros anuales, y el negocio está ahí".