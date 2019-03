Nuria trabaja para Arturo Fernández desde hace casi 30 años. "Llevamos el mes de agosto y septiembre sin cobrar. Somos un número para él. Hemos trabajado toda la vida para él. Le da lo mismo. Que no nos mienta tanto como nos está mintiendo quetodos los días nos dice que vamos a cobrar. Llevamos así mucho tiempo. Todavía no estamos viendo nada. Todos los días vas al banco a ver si cobras".

Nuria tiene que seguir sirviendo cafés todos los días sin cobrar. Si no va a trabajar podría acabar en la calle, sin indemnización y sin derecho a paro. "Se me quitan las ganas de venir a trabajar. Podía estar con mi hijo o mi marido. Estoy trabajando para no cobrar".

Días después de la grabación del programa, Nuria cobró el mes de agosto. Aunque la incertidumbre continúa. No sabe si recibirá su siguiente nómina. La respuesta la tiene su jefe, pero Arturo Fernández no ha querido hablar con laSexta Columna.