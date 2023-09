Carmen Arce, pionera del fútbol femenino en España y primera portera de la Selección femenina, relata en laSexta Columna el machismo que sufrió. Carmen comenzó a jugar con 15 años, y pese a ser mujer y portera, decidieron ponerle un alias inspirado en un hombre y delantero: 'Kubalita'. Ella fue una de las primeras jugadoras en representar a España, aunque por entonces la Federación ni siquiera reconocía a aquella Selección. En ocasiones, ni siquiera las dejaban usar el himno del país.

"Una de las anécdotas de la Federación de esa época es que cuando se pidió que si podíamos tener uniformes para jugar, dijeron que las mujeres como tenían que ir era con trajes regionales y no de deportistas", recuerda Arce. Pese a esto, Carmen y sus compañeras querían representar a su país jugando al fútbol. Muchas instituciones no solo no ayudaban, sino que intentaban parar sus partidos.

Sin embargo, el Régimen no consiguió que aquellas pioneras pasaran desapercibidas, por lo que durante un partido contra Italia puso el foco en ellas, ridiculizándolas para que lo viera todo el país: "Hay una toma que la cámara sigue una por una mirando el trasero; se comenta por sí sola", lamenta la portera.