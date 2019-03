Pilar es la creadora de la asociación ‘El Pato Amarillo’. Su hijo murió hace 30 años a causa de la droga y, por eso, empezó a ayudar a toxicómanos. Pero ahora lo más urgente es el hambre, así que reparte comida y ropa a los parados del barrio.

Pero Pilar tenía un problema: la asociación estaba en un local ocupado y no tenía claro su futuro. “Estamos con un pie aquí y otro en la calle, el concejal me quiere tirar esto”, nos contaba Pilar. Hoy, 9 meses después, todavía no les han echado.

Salir en laSexta Columna hizo que crecieran las donaciones. “Están todo el día llamándonos para traer cosas, hasta de fuera, hacen compras por internet y nos la traen”, asegura Pilar.

Sin embargo, Pilar ha notado que en este año escaso que ha pasado, el hambre en el barrio ha aumentado. Y la asociación ya casi no da abasto. “Estamos rechazando cartas y eso sí que nos da pena, porque no tenemos suficiente alimento”, lamenta la ‘abuela de Orcasitas’.

Entre los parados que la visitan hay cada vez más españoles, y son cada día más jóvenes. “Ahora en Navidad se le abre el corazón a todo el mundo, no sé por qué, pero es que se come los 365 días del año. El que tiene para poner una gran mesa en su casa, que se acuerde del que no tiene para poner un plato de plástico”.

Pilar, aguantando el llanto, lanza un mensaje a la clase política: “Yo pido a los políticos que se abran la cremallera del corazón porque nos han quitado toda la ilusión de la Navidad y es una pena”.