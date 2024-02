A pesar de la sentencia contra Pedro Muñoz, el calvario de Raquel Díaz, víctima del crimen machista de Ponferrada, todavía no ha acabado. "A día de hoy, Raquel vive en el cuarto centro geriátrico de su periplo. Vive rodeada de ancianos en estos momentos", explica Susana Martín, la periodista que destapó su caso, que asegura que "ella quiere salir de ahí, quiere empezar a vivir y en Castilla y León no hay centros adecuados para pacientes de estas características".

Raquel, parapléjica desde la brutal paliza que le dio su marido , sigue en su particular cárcel. Centros nada adaptados a sus necesidades. "No era nada positivo, y de hecho me lo dicen los psicólogos, que estuviera rodeada de ancianos y de enfermos psiquiátricos muy graves, que yo necesitaba, necesito, un centro adecuado a mis circunstancias para que yo tenga una recuperación neurológica adecuada".

Por ello, en el vídeo sobre estas líneas lanza una petición: "Si hay alguien que me pueda ayudar a que me cambien de centro a uno más adecuado a mis circunstancias...".