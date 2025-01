De 'Pepe el del Mercedes' a 'El Petrolero', los motes de los condenados por el 'caso Baúl': "Entienden que hay algo ilícito"

¿Cómo puede ser que todos los hombres implicados en la trama de prostitución de menores de Murcia no hayan entrado en prisión? Todo ello, a pesar de que las víctimas, menores, llegan a asegurar durante el juicio que algunos de los acusados sabían su edad.

Estas menores acababan cayendo en manos de adultos engañadas por proxenetas. "Me convenció porque me decía que íbamos a ganar dinero fácil, que no iba a pasar nada, que sólo íbamos a charlar con ellos, que no íbamos a perder la virginidad", explicaba una de las víctimas.

Además, había otro engaño. Con la intención de ocultar la identidad de los condenados no usaban su nombre, sino apodos como 'El Capitán', 'Pepe el del Mercedes', 'El Petrolero'. "Evidentemente esos motes revelan que no quieren identificarse con su nombre y apellidos porque, en un punto de su conciencia, entienden que debe haber algo ilícito o moralmente reprochable", apunta la directora de 'eldiario.es' en Murcia, Elisa Reche.