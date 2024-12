El papel de Mario Conde, un "pirómano bombero" en el chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I

En los meses posteriores al comienzo del segundo chantaje de Bárbara Rey, la artista empezó a mostrar miedo en sus conversaciones. En los audios que recientemente han salido a la luz, la vedette contaba que había sufrido "un reventón de una rueda" o que se le había roto "la correa de dirección de un Mercedes con 30.000 kilómetros". "Estaba sufriendo unas enfermedades muy extrañas que mi médico no acertaba a entender por qué me ocurrían", relataba.

Ahora sabemos que, asustada, Bárbara Rey contactó con Mario Conde para intentar amenazar al rey. "Como veía que todo lo que hacía para llegar a él y que él se enterara era imposible, yo recurrí a Mario Conde para que le dijera a él todo esto", reconocía ella en los audios ahora destapados.

Entretanto, los españoles veían solo a un exbanquero, antaño buen amigo de Juan Carlos I, que alimentaba el misterio en los medios de comunicación: no negaba sus contactos con Bárbara Rey, pero tampoco aclaraba por qué habían hablado. Esos días, el jefe de los espías, Emilio Alonso Manglano, apunta una cifra en sus papeles: 4.000 millones. Es el dinero que supuestamente ofrecen Javier de la Rosa y Conde a Bárbara Rey a cambio de los vídeos con los que estaría chantajeando al monarca.

Según Manel Pérez, adjunto al director de 'La Vanguardia', Conde "quería que el Estado le protegiera, se olvidara de todo lo que había hecho, que el Poder Judicial no le abriera causas, que los medios no publicaran cosas contra él, que el Banco de España no lo llevara a los tribunales por su gestión". El exbanquero quería esos vídeos, asegura, "para lo mismo que quería Javier de la Rosa: para conseguir extorsionar al Estado, convencer al Estado de que actuar contra él iba a tener consecuencias políticas"

El exbanquero sostendría públicamente que jamás vio los vídeos. "Él solamente me preguntó si en esa documentación que yo podía tener había temas políticos o si eran simplemente sentimentales. Y yo le dije que podía haber un poco de todo", afirmaba por su parte Bárbara Rey en sus audios. Años después de este episodio con dos versiones, Mario Conde mantuvo en Salvados que lo único que hizo fue acercarse a Bárbara Rey para intentar ayudar a su amigo Juan Carlos.

"Me reuní con Bárbara Rey y me contó una serie de cosas. Una serie de cosas que me preocuparon. Hice un informe, el rey se preocupó y hubo una reunión, según me han dicho, en la cual participó el rey. Y el rey dijo que interviniera y Aznar dijo que bajó ningún concepto, cosa que me pareció sensato", relataba en esa entrevista el exbanquero.

"Siempre Mario Conde jugando un papel ambivalente, porque él se presenta ante el rey intentando ganar el favor del rey, como que él es quien va a conseguir esas grabaciones para que nadie las pueda utilizar contra el rey. Podemos decir que es el pirómano bombero, ¿no?", apunta al respecto el periodista de 'El País' Miguel González.