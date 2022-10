Salvados ha estrenado una nueva temporada con una entrevista a Mario Conde. El exbanquero ha recibido al equipo del programa en su finca sevillana de Los Carrizos, donde no ha dudado en repasar su auge y caída cuando se cumplen 25 años de su primera condena.

Durante su entrevista, Mario Conde no ha dudado en hablar abiertamente sobre la estrecha relación que mantuvo con don Juan Carlos I. Además, también ha hablado sobre su trayectoria como banquero desvelando cómo desde su banco se financiaba de forma irregular a partidos políticos y reconociendo que un banquero "tiene más poder que el presidente del Gobierno".

Mario Conde destapa que financiaba al PP y Convergencia en Banesto

Mario Conde confirma que como director de Banesto financió a varios partidos entre los que están el PP y Convergencia: "Roca me pidió dinero para las elecciones. Le dimos 40 millones de pesetas con una factura falsa". Una gestión que ha indicado que realizó con más partidos, como el PP. "Al PSOE, jamás", ha resaltado destapando cómo fueron algunas de las gestiones que realizó mientras fue director de Banesto.

Así intervino Mario Conde para parar una portada de El País sobre don Juan Carlos

El exbanquero confirma que el rey Juan Carlos le pidió que evitara que El País publicara la noticia de que Fernando Almansa iba a ser Jefe de la Casa del Rey. "Llamé a Polanco", cuenta Conde, que confiesa que fue la primera vez que se modifico una portada de dicho periódico. Además, no ha dudado en hablar sobre el gran "disgusto" que se llevó el rey Juan Carlos con otras portada que se publicó en El Mundo.

"El rey le dijo a Felipe González que eso no se hacía"

Mario Conde ha desvelado cómo fue la llamada que mantuvo el rey Juan Carlos con el presidente Felipe González sobre la intervención de Banesto. "El Rey lo que le dice es: 'Eso no se hace en el mundo occidental, señor presidente'", ha explicado. "¿Qué le dijo el Rey de España al presidente del Gobierno aquella mañana para que Felipe González le tuviese que decir: 'No se meta en esto'?", ha preguntado Gonzo. Una incógnita que el exbanquero no ha dudado en aclarar.

La pillada de Gonzo a Mario Conde tras negar haber beneficiado al rey Juan Carlos

"¿Ayudó económicamente a don Juan?", le ha preguntado Gonzo, algo a lo que Mario Conde ha respondido de forma contundente. "No, nunca le ayudé económicamente porque no me lo pidió". Sin embargo, el exbanquero se ha visto obligado a rectificar después de que Gonzo le haya 'pillado' en la mentira recordándole un caso en el que el rey emérito sí que se vio beneficiado de su amistad.

"Era extremadamente rico, para robar necesitas un aliciente"

Mario Conde ha intentando defender que no robó asegurando que "no tenía aliciente" para hacerlo. "Nunca fue un santo. He estado instalando en el centro del poder. Cuando estás ahí estas permanentemente pisando la frontera", ha reconocido. El exbanquero ha recalcado que no cometió los delitos de los que se le acusa, aunque ha confesado que sí que cometió otros. "El robo no es el único delito que existe".