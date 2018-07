¿Qué sientes al descubrir que, de noche, quien camina detrás de ti es una mujer y no un hombre?

MIEDO VS ALIVIO CUANDO VUELVES A CASA

"Alivio". Esa es la respuesta generalizada de las mujeres a las que se les plantea la pregunta que titula estas líneas: "si no es un hombre no me puede violar", "si fuera un hombre me asustaría más". Las reacciones femeninas a esta cuestión son clara muestra de que el sentimiento contrario al "alivio", es decir, "el miedo" es lo que infunde el hombre; de ahí la importancia de la lucha feminista y la huelga del 8M por el Día de la Mujer.