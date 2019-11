¿Podrán los agentes Sánchez e Iglesias vencer al Doctor No?

laSexta Columna presenta 'Sanchez e Iglesias contra el Dr. No' tras el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos en busca de un pacto de Gobierno. Pero ellos solos no suman mayoría. ¿Serán capaces los líderes de ambas formaciones de vencer al 'Doctor No' en el que parecen haberse convertido el resto de partidos con representación parlamentaria?

PSOE y Unidas Podemos necesitan el apoyo de otros partidos para desbloquear la situación y su prioridad ahora es lograr más ‘síes’ que ‘noes’ en el Congreso. ¿Logrará esta vez la investidura Pedro Sánchez?

Ciudadanos, desplomado tras la repetición electoral y sin Albert Rivera, podría llegar a desbloquear la investidura, que ya cuenta con el ‘no’ del PP y de Vox. La extrema derecha, convertida en la tercera fuerza política de España, amenaza con arrebatar a Pablo Casado el liderazgo de la oposición. ¿Saldrá adelante el gobierno de coalición?

